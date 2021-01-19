Юрист «Комитета солдатских матерей» высказался за пожизненный срок Шамсутдинову

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который во время службы убил восемь человек в Забайкальском крае, «должен находиться под стражей пожизненно». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал юрист общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин.

Во вторник, 19 января, гособвинитель запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии строгого режима и поддержал иски на выплату компенсации семьям погибших на сумму в 28 млн руб. Сам Шамсутдинов отказался от последнего слова.

Александр Латынин рассказал «Газете.Ru», что Шамсутдинов мог надеяться на снисхождение только в том случае, если бы сам полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Вину он фактически признавал частично о том, что все-таки его побудили на данное преступление неуставные отношения, которые фактически доказаны в ходе судебного заседания не были. И дело, которое было расследовано параллельно, где Рамиль Шамсутдинов являлся потерпевшим, никаким образом не соприкасается с уголовным делом по факту убийства восьмерых военнослужащих. Поэтому я считаю, что за убийство восьми человек гражданин должен нести ответственность в виде пожизненного лишения свободы», — сказал юрист.

Он предположил, что семьи погибших будут добиваться пожизненного срока для Рамиля Шамсутдинова.

«Я уверен, что в конечном итоге потерпевшая сторона будет обжаловать, какой бы он ни был, приговор в пользу увеличения срока содержания под стражей до пожизненного», — заключил Латынин.

Шамсутдинов открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края 25 октября 2019 года. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан. Срочник объяснил, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения. Психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов отдавал отчет своим действиям.

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