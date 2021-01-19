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Общество. Новости

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Жириновский считает, что Навальный должен получить реальное наказание

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Алексей Навальный должен получить реальное наказание, так как он завербован западными спецслужбами и уже много лет ведет антигосударственную деятельность, передает ТАСС.

По его словам, действия Навального нанесли миллиардные убытки для РФ.

«Надо по всем уголовным делам внести приговоры, не шутить, отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю», — призвал он, отметив, что партия против репрессий, но Навальный заслужил «нормальное наказание», до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, прилетевшего на лечение Навального, как полагает политик, встречали и провожали в Германии «лучше, чем президента».

«Понятно, что человек оттуда, человек завербован давно уже как диверсант, которого обучили здесь создавать ситуации, как в Киеве на майдане, в Тбилиси и так далее», — добавил Жириновский.

17 января Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии в РФ. На следующий день Навальный был арестован на 30 суток по делу «Ив Роше».

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