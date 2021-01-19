Собянин: на этой неделе станет понятно, как развивается ситуация с COVID в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что текущая неделя покажет, в какую сторону развивается ситуация с коронавирусом в столице. Его слова приводит РИА «Новости».

«По крайней мере, на этой неделе мы, скорее всего, точно уже поймем, в какую сторону мы идем. Пока она развивается позитивно», — сказал градоначальник в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.

При этом он отметил, что несмотря на позитивную динамику, риски продолжают сохраняться. Собянин напомнил о необходимости соблюдения установленных требований и о мониторинге ситуации в ежедневном режиме.

По последним данным, в Москве коронавирус подтвердился у более 898 тыс. человек, выздоровели 747 тыс., умерли 12 тыс.