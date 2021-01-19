Володин призвал не допускать Навального к российским органам власти

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за действиями Алексея Навального стоят иностранные государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Навальный является «инструментом», который используют госдеп и западные спецслужбы.

Он отметил, что таким людям, как он, которые «предали страну», нет места среди российских органов власти.

«Наша задача — не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь ни проводил политику, страну надо защищать», — сказал Володин.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. 17 января он был задержан в московском аэропорту Шереметьево, когда возвращался из Германии в РФ. На следующий день Навальный был арестован на 30 суток.

29 декабря 2020 года московское управление Федеральной службы исполнения наказаний объявило Навального в федеральный розыск. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. При этом ФСИН со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet заявляет, что Навальный был выписан из немецкой клиники 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения направил в ведомство только через месяц, тем самым нарушив закон.