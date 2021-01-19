Собянин рассказал, что в Москве свободными остаются около 40% коек

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о свободных койках для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва имеет «достаточно мощный запас» в примерно 40% свободных коек.

По его словам, такое количество позволит столице чувствовать себя безопасно в ближайшие месяцы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96 млн заболевших, свыше 68,6 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».