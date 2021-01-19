В РФ разработали тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России разработали тест-систему, способную выявлять «британский» штамм коронавируса. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма», — рассказала она на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила, что благодаря платформенному решению при создании теста, при любой следующей мутации можно будет создавать ПЦР тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование.

Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила о еще одном тесте, который готов к регистрации. Речь идет о «иммунохроматографической тест-системе» на определение антигена вируса.

«Такая тест-система создана на таком высоком уровне впервые, и под нее была специально создана ферментная база, которой раньше в РФ не было», — объяснила Попова.