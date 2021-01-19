В Якутии рассказали об «обледеневших» пожарных с вирусного видео

Обледенение костюмов у якутских пожарных, видео с одним из которых стало популярным в Сети, считается обычным случаем, ведь спасателям приходится бороться с пожарами даже в минус 50 градусов. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-секретарь Государственной противопожарной службы (ГПС) Якутии Альбина Павлова.

В интернете стало популярным видео со спасателями из Якутии, которые покрылись льдом после тушения пожара. Коллеги пожарных помогали им освободиться от обледеневшей экипировки с помощью молотка и напильника.

В ГПС объяснили, что видео было снято 17 января в поселке Хандыга. Тогда спасатели приехали с пожара в местном магазине «Махтал», что в переводе на русский язык обозначает «Спасибо».

«В тот день температура воздуха, кажется, достигала минус 57 градусов. Такие случаи для нас обычные, потому что пожарные после пожара выходят мокрые, и вода застывает на их костюмах», — объяснила пресс-секретарь ГПС.

Среди героев видео — начальник караула Юрий Смельцов и два бойца пожарной части Мичил Иванов и Николай Аммосов. В ГПС уточнили, что после такого обледенения пожарные не заболевают, потому что их организм хорошо закален.

«У нас служат только крепкие и закаленные люди. Не каждый может стать пожарным, в пожарную часть идут работать только закаленные люди», — объяснила Альбина.