Врач рассказал о способе быстрее заснуть

Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, как быстрее уснуть.

По его словам, что прием сладкой пищи с высоким гликемическим индексом за четыре часа до сна ускоряет процесс засыпания по сравнению с пищей, которая не содержит легкоусваиваемых углеводов.

«Поэтому в целом можно сказать, что сладкое, скорее всего, способствует засыпанию, хотя оно и не очень полезно в других отношениях», — уточнил специалист в беседе с агентством «Москва».

При этом он отметил, что употребление сладкого за два часа до отхода ко сну не привело к аналогичному эффекту. Полуэктов подчеркнул, что воздействие сладкой пищи на качество сна не доказано.