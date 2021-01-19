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Общество. Новости

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В России предложили штрафовать за выброшенных собак и кошек

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Партия «Единая Россия» предложила штрафовать хозяев выброшенных собак и кошек, сообщил глава профильного думского комитета, координатор проекта «Единой России» «Чистая страна» Владимир Бурматов. Об этом пишет ТАСС.

«Для тех, кто выкидывает собак на улицу, будут штрафы. Это большой шаг вперед, такого не было в законодательстве», — заявил парламентарий.

Он уточнил, что законопроект согласован с Минюстом. В ближайшее время документ поступит в Госдуму.

Также Бурматов считает, что обязательная регистрация поможет регулировать чисто бездомных животных. В том числе это будет касаться зооприютов.

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