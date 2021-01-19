Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Эксперт рассказал, когда можно планировать беременность после прививки от COVID

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Планировать беременность или экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) лучше начинать спустя два-три месяца после вакцинации от коронавируса, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ, профессор Лейла Адамян. Об этом пишет ТАСС.

«Даже пара, которая не сегодня хочет иметь ребенка, а имеет его в проекте, она должна провести вакцинацию [против коронавируса], и в скором будущем — [через] два, максимум три месяца,... может перейти на ЭКО и на планирование беременности непосредственно», — сказала она.

По ее словам, риски после прививки «в тысячу раз ниже», чем вред для организма от коронавируса. Также нужно помнить о влиянии лекарств, используемых для лечения заболевания.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 96 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,6 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В РФ разработали тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса

Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в регионах РФ

Собянин заявил о позитивной динамике в борьбе с COVID-19

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.