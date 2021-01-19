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Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года

В Домбае завершились поисково-спасательные работы после схода лавины

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На склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии завершились поисково-спасательные работы после схода лавины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

«Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что спасатели нашли одно тело, другие пострадавшие или погибшие не обнаружены.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае на горе Мусса-Ачитара 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что спаслись шесть человек.

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