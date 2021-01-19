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Общество. Новости

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Два бойца нацгвардии США отстранены от задания по защите инаугурации Байдена

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Два бойца Национальной гвардии США отстранены от участия в мероприятии по охране инаугурации Джо Байдена из-за связей с радикальной группировкой. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

Отмечается, что сговора против Байдена выявлено не было.

О какой именно группировке идет речь, не сообщается.

Ранее в Вашингтоне развернули подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Береговой охраны США накануне инаугурации Байдена.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на полдень местного времени 20 января (20.00 мск среды). В Вашингтон должны прибыть около 25 тысяч бойцов Нацгвардии. Известно, что действующий президент Дональд Трамп не пойдет на это мероприятие.

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