В Госдуме назвали законопроект о суррогатных матерях неконституционным

Законопроект, запрещающий одиноким людям пользоваться услугами суррогатных матерей, является неконституционным. Такое мнение в беседе с РБК высказала зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По ее словам, инициатива противоречит базовым нормам Основного закона страны, например статье 19, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом.

Отсутствие супруга или супруги не является основанием для ограничения прав, подчеркнула Пушкина.

Она добавила, что миллионы жителей России воспитывают детей в одиночку, и такие семьи ничем не хуже других.

Ранее в ГД разработали законопроект, согласно которому суррогатные матери смогут вынашивать детей только для граждан России или лиц с видом на жительство в России в возрасте от 25 до 55 лет, состоящих в браке.