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Общество. Новости

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В Германии продлили локдаун до середины февраля

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Власти Германии продлили режим ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, до 14 февраля. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА «Новости».

«Медленно число новых случаев, по крайней мере в настоящий момент, снижается. И я должна сказать, слова богу, у нас меньше людей находятся на лечении в палатах интенсивной терапии», — заявила Меркель

По ее словам, введенные ранее меры оказались эффективны. При этом она добавила, мутация коронавируса в Великобритании, Ирландии «представляет угрозу».

«Существующие эпидемиологические данные показывают, что мутировавший вирус намного более заразный... У нас этот вирус был выявлен, мы не знаем, насколько сильно он распространился, но отдельные случаи известны. Ученые говорят нам, что он еще не стал доминирующим», — сказала Меркель.

По этим причинам локдаун продлевается, заявила Меркель.

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