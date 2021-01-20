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Общество. Новости

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На Чукотке продлили ограничительные меры по COVID-19

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Власти Чукотки продлили ограничительные меры по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

Как отмечается, соответствующее постановление подписал губернатор Чукотки Роман Копин.

«В Чукотском автономном округе продлены ограничительные меры в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу», — указано в сообщении.

Власти сообщили, что они будут действовать в регионе до 3 февраля включительно.

По последним данным, на Чукотке выявили 591 случай COVID-19, вылечились 549 человек, умерли четверо.

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