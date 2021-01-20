РБК: большинство россиян не поддерживают введение ковид-паспортов

Более половины россиян (59%) выступили против введения ковид-паспортов для переболевших COVID-19 или сделавших прививку. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob, которые приводит РБК.

Лишь 12% респондентов поддержали соответствующую инициативу властей Башкирии. 29% респондентов затруднились дать ответ.

Среди людей, сделавших прививку от коронавируса, либо переболевших, противников ковид-паспортов больше, чем его его сторонников (соответственно 55 и 18%).

SuperJob отмечает, что респонденты, которые выступили против таких документов, чаще всего заявляют, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне. Они также называют решение выдавать данные паспорта дискриминационным. Положительно на идею отреагировали в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирусную инфекцию.

Ранее стало известно, что ковид-паспорта вводит Башкирия. Их получат люди, имеющие антитела к коронавирусу после болезни или прививки.