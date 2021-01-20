В школе-интернате Хабаровска случилась вспышка кишечной инфекции

Прокуратура осуществляет проверку в связи с вспышкой кишечной инфекции у воспитанников школы-интерната в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации, подозрения на кишечную инфекцию выявлены у 20 детей, двух работников столовой, а также одного сотрудника школы.

«Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска проводит проверку в связи обнаружением острой кишечной инфекции среди воспитанников краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 2», — указано в сообщении.

Отмечается, что во время проверки прокуроры дадут оценку деятельности руководства школы, ответственных за питание детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.