Новый штамм коронавируса нашли в США

В США ученые заявили, что обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает газета The New York Times.

Специалисты отметили, что штамм, который получил название CAL.20C, был обнаружен в Калифорнии в конце декабря при поисках очагов заболевания «британским».

По их словам, на данный момент этот штамм распространяется достаточно стремительно, поскольку обнаружен в свыше 50% образцов, которые были взяты в Лос-Анджелесе 13 января.

Ученые также предполагают, что штамм мог появиться в штате еще летом, а распространился — в ноябре. При этом эксперты пока не имеют данных, подтверждающих, что новый штамм является более опасным, чем уже выявленные. Кроме того, остается неясным, насколько чаще больной с CAL.20C переносит болезнь в тяжелой форме.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».