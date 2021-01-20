В Росcии ожидается нашествие тараканов

| Бернст Ю.

Очень скоро россияне могут столкнуться с нашествием тараканов, предупредила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. Ее слова передает радио Sputnik.

Рославцева рассказала, что периодическая активизация тараканов является частью цикла их размножения.

Тараканам нужна вода, где они откладывают яйца, объяснила специалист. Яйца развиваются примерно три месяца. В связи с этим, очередное массовое размножение тараканов и их нашествие в многоквартирные дома приходится на февраль. Это первый пик в году, второй будет летом, сказала Рославцева.

Чтобы защитить квартиру от проникновения тараканов она рекомендовала перекрыть им основные пути. В первую очередь это относится к вентиляционным отверстиям, на которые эксперт посоветовала поставить сетку.

Что касается средств уничтожения насекомых, то, по словам Рославцевой, проблема заключается в том, что на сегодняшний день сформировалась популяция тараканов, устойчивых к основным инсектицидам. Поэтому специалист рекомендовала применять пищевые приманки, к которым у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности.