Госслужащим в сфере образования предложили изучить молодежный сленг и TikTok

Институт прогрессивного образования направил письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести курсы «Тренды цифровой молодежной среды» для госслужащих в сфере образования. Об этом сообщает RT.

В частности чиновникам предлагается изучать такие темы, как основы ведения соцсетей по примеру TikTok, молодежный сленг, кумиры Instagram, а также геймификация и актуальные мемы.

Курсы предлагают сделать ежегодными.

Представители Института выразили мнение, что данное решение позволит развить систему образования в России, «которое является условием и предпосылкой для качественного развития экономики и социальной сферы».

Там также выступили с предложением по проведению диктанта на знание интересов молодежи для сотрудников Минобрнауки и Минпросвещения.