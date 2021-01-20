В Сербии подадут иски к НАТО от пострадавших от радиоактивных бомб

| Бернст Ю.

В Сербии 20 января подадут первые иски к НАТО от людей, пострадавших при бомбардировках 1999 года с применением обедненного урана, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Срджана Алексича.

Юрист отметил, что обвинения в адрес НАТО как юридического лица впервые в Сербии будут поданы от имени физлиц.

Всего будет подано пять исков в высшие суды в городах Белград, Нови-Сад, Крагуевац, Ниш и Вране. Пострадавшими являются умершие и заболевшие военные и полицейские Союзной Республики Югославия (СРЮ), которые находились в Косово в 1999 году.

Адвокат намерен добиться для каждого из сербских пострадавших компенсацию ущерба в размере не менее €300 тыс., как и в случае западноевропейских военнослужащих, получивших опасную дозу радиации в ходе службы в НАТО близ радиоактивных боеприпасов и на местах их применения. Алексичу помогает итальянский юрист Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных.

«Мы собрали достаточно доказательств, чтобы решение судов в Сербии было в нашу пользу», — сказал Алексич.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам СРЮ, состоявшей в то время из Сербии и Черногории, силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с марта по июнь 1999 года. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, пострадали 12,5 тыс. человек. Военная операция была предпринята без одобрения Совбеза ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.