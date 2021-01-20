Документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19 поступили в Минздрав РФ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса поступили в ведомство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Препарат был разработан центром им. Чумакова РАН.

Как отметил министр, на данный момент проходит процедура экспертизы. После ее завершения будет принято решение по вопросу госрегистрации вакцины.

«Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19», — подчеркнул Мурашко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».