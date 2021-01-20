Эксперт: самое ценное в проекте «Тройка» — это его команда

Управляющий директор ISBC Group Никита Кожемякин высоко оценил модернизацию билетной системы в столичном транспорте.

«На мой взгляд, самое ценное в проекте «Тройка» заключается в команде проекта и готовности развивать проект, поддерживая все современные тренды», — заявил он.

Действительно, в различных странах мира можно найти применение различных технологий в транспортных проектах, но трудно найти проекты, развивающиеся столь динамично, как проект «Тройки», констатировал эксперт.

«Важно, что заявленные технологии доводятся до внедрения, даже в столь сложные периоды, как прошедший 2020 год. Уже несколько лет проект на слуху во многих странах мира, так что, я считаю, премия, полученная в прошлом году - лишь признание уже известного факта», — подчеркнул Кожемякин.

Ранее глава московского Дептранса Максим Ликсутов рассказывал, что еще несколько лет назад стало очевидно, что старая билетная система не отвечает современным требованиям надежности, безопасности и не позволяла объединить все билетные решения (метро, частников, ж/д перевозчиков), давать скидки.

«Пришлось создавать принципиально новую», — писал Ликсутов в своем блоге.

«Мы серьезно подошли к формированию ТЗ: туда вошли, к примеру, возможность поддержки нескольких транспортных операторов и работы в регионах, персонификация транспортных карт и многое другое. Провели открытый аукцион и заключили госконтракт», — вспоминает он.

«И, хотя мы еще не развернули систему полностью, наши решения уже признаны лучшими в мире. Жюри премии Transport Ticketing Awards в 2020 году в Лондоне подтвердили это, отметив простоту использования, удобное тарифное меню, способы пополнения, востребованность и потенциал развития», — заметил Ликсутов.

«Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Уже в этом году появится виртуальная «Тройка» для приложений-кошельков смартфонов (мы станем одними из первых в мире). Этот сервис уже тестируется для Android», — говорит глава Дептранса.

«В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира. На тесте совершали уже 2 тыс. успешных проходов. Параллельно работаем над реализацией платежей по лицу в кассах Мосметро. Обязательной такая оплата, конечно же, не станет, но опцию такую мы предложим» — пообещал он.