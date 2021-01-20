Москалькова назвала ковид-паспорта необходимой мерой борьбы с COVID-19

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российское правительство занимается проработкой вопроса о выдаче россиянам сертификатов, которые дадут возможность выезжать за рубеж. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, такие документы будут выдаваться после прохождения гражданином вакцинации от коронавируса.

Она также отметила, что ковид-паспорта являются своевременной и необходимой мерой на данном этапе пандемии COVID-19.

«Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация – единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации», — подчеркнула Москвалькова.

При этом чиновница добавила, что в такой ситуации возникают вопросы о защите прав тех лиц, кому вакцинация не подходит по здоровью.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».