Россиян предупредили о риске роста числа случаев COVID-19 при возвращении на работу

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил о существовании риска роста числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом из-за возвращения москвичей на работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что поэтому пока рано говорить о завершении эпидемии COVID-19 в столице.

«Мы пока что не будем разбрасываться. ... Расслабляться пока рано. Подъем еще, к сожалению, может быть», — отметил Вознесенский.

По его словам, снижение в статистике прироста новых случаев произошло благодаря новогодним каникулам, однако ее данные могут измениться после выхода москвичей в трудовые коллективы после зимних каникул.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».