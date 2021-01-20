Роспотребнадзор объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге

В Роспотребнадзоре объяснили, почему Санкт-Петербург лидирует по приросту новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель городского управления ведомства отметил, что такая ситуация в городе наблюдается на фоне выхода местных жителей на работу после зимних каникул. Кроме того, в качестве причины он назвал более медленные темпы вакцинации по сравнению с Москвой.

«На эти две недели многие уезжали из города, и население было разобщено благодаря принятым ограничительным мерам. Сейчас люди вернулись, и пошел небольшой прирост», — сказал собеседник.

По его словам, такие изменения в эпидемиологической ситуации северной столицы прогнозировались ранее.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».