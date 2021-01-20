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Общество. Новости

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В Кремле рассказали о дедлайне для решения вопроса о введении «ковидных паспортов»

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Дискуссия по поводу введения так называемых «ковидных паспортов» продолжается и никаких сроков для решения этого вопроса нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что в настоящее время эксперты дискутируют на данную тему, и пока единой точки зрения нет.

Дедлайна для принятия этого решения нет, добавил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, а также о международном признании этих сертификатов с целью выезда граждан РФ за рубеж.

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