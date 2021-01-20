Матвиенко заявила, что в РФ не будет ковид-паспортов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводить ковид-паспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в России будет составлен электронный реестр тех, кто прошел вакцинацию.

При этом, по ее словам, это не будет являться «паспортом», поскольку прививки от коронавируса делаются на добровольной основе.

Матвиенко подчеркнула, что прохождение лицом вакцинации не будет залогом получения человеком дополнительных прав и юридических возможностей.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».