Юристы прокомментировали последние события вокруг Навального

Российские адвокаты прокомментировали последние события вокруг Алексея Навального.

Статья 46 УИК предоставляет ФСИН право объявлять в розыск и задерживать осуждённых за нарушение порядка и условий отбывания ими исправительных работ, напоминает Алексей Добрынин, управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper.

«В случае неявки осуждённого в УИИ ему делается предопределение. В случае повторного несоблюдения правил осуждённый признаётся злостным нарушителем. И его наказание может быть заменено на другое более строгое. В случае, когда его местонахождение осуждённого неизвестно, его объявляют в розыск. Оперативные подразделения ФСИН осуществляют розыск и в случае обнаружения осуждённого имеют право его задержать на 48 часов. С последующим продлением через суд до 30 суток. Это обычная практика, когда находящегося в розыске осуждённого задерживают», — отмечает он.

Вопросы исполнения наказания, замены условного наказания на содержание под стражу, а также продление испытательного срока урегулированы положениями УИК РФ, говорит Алексей Гавришев, управляющий партнер AVG Legal.

«Если лицо, в течение испытательного срока систематически не исполняет возложенные на него судом обязанности либо скрывается от органов исполнения наказания, то начальник уголовно-исполнительной инспекции имеет право направить в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Каких-либо положений об объявлении в розыск УИК РФ не содержит, однако, это нормальная практика. Обычно, лиц находящихся в розыску помешают под арест до того момента, пока не будет принято иное решение. Случаи, отмена условного осуждения или продления испытательного срока в состоит со ст. 74 УПК РФ довольно распространённое явление, в основном они происходят, когда условно осуждённый либо не является отмечаться, либо совершает во время испытательного срока административные правонарушения», — пояснил юрист.

Руслан Коблев из адвокатской конторы «Коблев и Партнеры», в свою очередь, отметил, что, говоря об объявлении в розыск находящихся на испытательном сроке необходимо руководствоваться постановлением пленума Верховного суда №21 «О практике применения судами законодательства обисполнении приговора» от 20 декабря 2011 года.

«Согласно пункту 24.1. указанного постановления, суд должен был проходить по месту задержания осужденного и не позднее чем через 48 часов с момента задержания условно осужденного. В розыск условно осужденные объявляются по статье 18.1 УИК РФ — данная обязанность возложена на оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы. В том, что в суд обратилось МВД нет ничего удивительного — именно полицейские задержали Навального и именно они обратились в суд. Согласно пленуму ВС скрывающимся от контроля признается условно осужденный, место нахождения которого не установлено в течение более 30 дней», — объяснил Коблев.

«В случае с отменой условного наказания, мы должны говорить о пробелах в правовом регулировании, но судя по тому, что я вижу — в отношении Навального будто бы имеется специальный порядок. Судя по опубликованному накануне решению судьи, последнее время он издевался над органами ФСИН совершенно откровенно: любой другой гражданин уже был бы давно в колонии. Я знаю десятки примеров, когда за меньшие проступки отправлялись в колонии — со мной солидарны многие коллеги. Мы должны учитывать и количество административных нарушений, которые заканчивались арестами — для остальных такие действия должны были привести к плачевным последствиям. Я недавно посмотрел новости и удивился: в 2015 году суд отказался рассматривать 4 представления ФСИН об изменении меры пресечения, но мне не ясно почему суд их возвращал, а не рассмотрел в заседании и не отказал в их удовлетворении. И примерно такие странные вещи происходят на протяжении 5 лет», — резюмировал он.