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Общество. Новости

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В России выросло число преступлений на фоне пандемии

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о росте количества зарегистрированных преступлений в стране во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что общее число преступлений возросло на 1%, а тяжких и особо тяжких — на 14%.

«Основное влияние на рост тяжких преступлений … оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — добавила Волк.

По ее словам, на свыше 90% выросло число преступлений, которые были совершены в интернете, а также на 88,3% отмечен рост преступлений с помощью мобильных телефонов.

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