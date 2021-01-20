Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Прокуратура проверит данные об отравлении свыше 40 детей в Подмосковье

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В подмосковном Красноармейске учащиеся двух школ обратились за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Там уточнили, что всего с жалобами обратился 41 школьник 19 и 20 января.

Пушкинской городской прокуратуре поручено провести проверку по данному факту на предмет массового отравления детей. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям организации, которая обеспечивает питание в школах, а также самим образовательным учреждениям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Шестнадцать детей госпитализированы с признаками отравления в Ивановской области

В Буйнакске 30 детей попали в больницу с отравлением

В Петербурге девочка отравилась каплями в нос

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.