Установлены личности пяти ликвидированных в Чечне террористов

Установлены личности пяти террористов, ликвидированных в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В соответствии с опубликованными ориентировками, трое террористов были уроженцами Чечни, четвертый родился в Астраханской области, пятый – в Талды-Курганской области Казахстана.

«Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст», – отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что в Чечне уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. Кадыров рассказал, что лично принял участие в разработке плана, который впоследствии осуществил командир полка Замид Чалаев и бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.