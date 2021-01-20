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Общество. Новости

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Установлены личности пяти ликвидированных в Чечне террористов

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Установлены личности пяти террористов, ликвидированных в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В соответствии с опубликованными ориентировками, трое террористов были уроженцами Чечни, четвертый родился в Астраханской области, пятый – в Талды-Курганской области Казахстана.

«Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст», – отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что в Чечне уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. Кадыров рассказал, что лично принял участие в разработке плана, который впоследствии осуществил командир полка Замид Чалаев и бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

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