Специалист Минздрава рассказал о возможном применении «Спутника V» беременными

Испытания на животных пока не дали противопоказаний против использования вакцины от коронавируса «Спутник V» у беременных. Об этом заявил заместитель директора Центра Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию «Спутник —V», член-корреспондент РАН Денис Логунов, передает РИА «Новости».

По его словам, COVID-19 не обладает генеративной токсичностью, поэтому нет никаких ограничений в отношении беременных.

«То, что касается исследований, проводилось ли такое исследование в человеческой популяции, то, конечно же, не проводилось, то, что я говорю — это данные, которое получаются на животных», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в ходе испытаний на животных вакцина показала и зарекомендовала себя очень хорошо.

При этом Логунов добавил, что планировать зачатие ребенка рекомендуется через два-три месяца после вакцинации, чтобы в организме закончились возможные из-за препарата воспалительные процессы.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса. За весь период от инфекции скончались 67 220 пациентов, вылечились 3 027 316 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.