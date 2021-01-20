Предприятия «Роснефти» признаны лучшими социально ориентированными компаниями российского ТЭК

Дочерние общества НК «Роснефть» в очередной раз стали победителями конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли России в 2020 году.

Конкурсная комиссия Минэнерго высоко оценила достижения предприятий Компании в области развития корпоративной культуры, трудового и личностного потенциала работников, развития программы здорового образа жизни, организации охраны труда, управления человеческими ресурсами. Члены жюри конкурса особо отметили внимание, оказываемое предприятиями НК «Роснефть» созданию благоприятной рабочей среды и социально-культурному развитию регионов присутствия.

В рамках стратегии до 2022 года «Роснефть» реализует ряд значимых социальных инициатив, среди которых: программа «Современная медицина», нацеленная на расширение сети промышленных здравпунктов, развитие телемедицинских технологий и внедрение качественно новой программы диспансеризации; программа «Активное долголетие», целью которой является проведение регулярных индексаций корпоративных пенсий за счет инвестиционного дохода пенсионного фонда Компании, а также программа «Доступное жилье», в рамках которой работники НК «Роснефть» имеют возможность улучшить жилищные условия за счет льготных целевых беспроцентных займов и пониженных процентных ставок по ипотеке от банков-партнеров Компании.

Конкурсная комиссия Минэнерго также отметила достижения НК «Роснефть» в области распространения принципов и развития новых форм социального партнерства.