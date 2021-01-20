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Общество. Новости

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Pfizer сообщает об эффективности вакцины против «британского» штамма COVID

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Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, показала эффективность против выявленного в Великобритании варианта патогена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз компаний.

В ходе исследований в сыворотку привитых вакциной вводили «псевдовирус», созданный на основе мутаций в «британском» варианте коронавируса, указано в сообщении.

«Сыворотка участников испытаний в Германии на фазе 1/2 подавляла псевдовирус, содержащий британский вариант шипа SARS-CoV-2», – подчеркивается в релизе.

По данным компаний, подобный результат делает «вероятной» эффективность вакцины в борьбе с новым вариантом патогена.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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