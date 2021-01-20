Шесть человек пострадали при взрыве в центре Мадрида

По меньшей мере шесть человек пострадали при мощном взрыве в центре Мадрида, как минимум один получил серьезные травмы, сообщает издание laSexta со ссылкой на информированные источники.

По данным источников в местной полиции, от взрыва пострадали три этажа здания.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, службы экстренной помощи и пожарные.

Ранее сообщалось, что в здании в центре Мадрида произошел сильный взрыв.