Шесть человек пострадали при взрыве в центре Мадрида

По меньшей мере шесть человек пострадали при мощном взрыве в центре Мадрида, как минимум один получил серьезные травмы, сообщает издание laSexta со ссылкой на информированные источники.
По данным источников в местной полиции, от взрыва пострадали три этажа здания.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, службы экстренной помощи и пожарные.
Ранее сообщалось, что в здании в центре Мадрида произошел сильный взрыв.
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