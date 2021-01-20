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Общество. Новости

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Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года
Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года
Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года
Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года
Пострадавшие при взрыве в центре Мадрида, 20 января 2021 года Пострадавшие при взрыве в центре Мадрида, 20 января 2021 года
Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года
Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года
Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года
Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года
Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года Последствия взрыва в центре Мадрида, 20 января 2021 года

Шесть человек пострадали при взрыве в центре Мадрида

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По меньшей мере шесть человек пострадали при мощном взрыве в центре Мадрида, как минимум один получил серьезные травмы, сообщает издание laSexta со ссылкой на информированные источники.

По данным источников в местной полиции, от взрыва пострадали три этажа здания.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, службы экстренной помощи и пожарные.

Ранее сообщалось, что в здании в центре Мадрида произошел сильный взрыв.

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