Появилось видео с места взрыва в Мадриде

СМИ опубликовали видео с сильным взрывом, который произошел в здании в центре Мадрида, где находится приход церкви Вирхен де ла Палома. Об этом сообщает издание Pais.

Отмечается, что пострадали три верхних этажа здания, расположенного по адресу: Calle de Toledo, 98 (Калле де Толедо).

На видео видно, как улица перед зданием завалена обломками. Вокруг находятся люди.

Как сообщает издание, к постройке примыкают отель Los Nogales и дом престарелых, в котором, предположительно, и мог произойти взрыв.

По данным представителя гостиницы, никто не пострадал. Всех жителей эвакуировали.

Официальной информации пока нет.