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Общество. Новости

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СМИ: регулятор Венгрии рекомендует одобрить «Спутник V»

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В Венгрии рекомендуют одобрить российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с рекомендацией одобрить использование российского препарата выступило венгерское Агентство по лекарственным препаратам.

Ранее агентство Reuters сообщило об отказе Венгрии от закупок «Спутника V». В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли данные сообщения и заверили в продолжении работы с венгерскими регуляторами по вопросу одобрения вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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