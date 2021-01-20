Взрыв в Мадриде произошел в доме, где проживают священники, здание принадлежит находящейся рядом католической церкви Вирхен де ла Палома. Об этом информирует радио Cadena SER.

Отмечается, что рядом с местом взрыва работают девять пожарных расчетов и 11 бригад «Самур». На месте инцидента уже установлены две палатки, где разместили пострадавших.

По данным Cadena SER, рядом со взорвавшимся зданием находится дом для престарелых, в нем проживают около сотни человек, никто из них не пострадал.

Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва, который произошел в центре Мадрида 20 января, погибли два человека. Кроме того, по меньшей мере шесть человек пострадали, были разрушены три этажа. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.