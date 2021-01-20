Рекордный прирост смертей от COVID-19 зафиксирован в Великобритании

Великобритания зафиксировала рекордный суточный прирост летальных исходов новой коронавирусной инфекции, свидетельствует официальная статистика.

За минувшие сутки в стране скончались 1820 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордную недельную смертность от COVID-19 во всем мире. По данным организации, с 11 по 17 января от коронавируса скончались 93 882 человека.