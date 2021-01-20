Боевики с Украины входили в состав банды Бютукаева

В состав банды Бютукаева входили боевики, прибывшие с Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В течение прошлого года <...> в ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины», – заявили в комитете.

Кроме того, в 2020 году удалось обнаружить 20 тайников, шесть оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, а также 20 самодельных взрывных устройств мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте, указано в сообщении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. По его словам трое террористов были уроженцами Чечни, четвертый родился в Астраханской области, пятый – в Талды-Курганской области Казахстана.