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Общество. Новости

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Кадыров заявил, что выполнил «долг всей жизни»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выполнил свой жизненный долг, завершив ликвидацию бандитского подполья. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Приказ Верховного Главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья <...> сегодня выполнен! Это был самый главный долг всей моей жизни! Дело чести, народа и страны!» – написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что в республике уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. По его словам, ликвидированные лица были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики.

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