Число пострадавших при взрыве в Мадриде выросло до 11

Число пострадавших в результате сильного взрыва в Мадриде в среду, 20 января, увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида в Twitter.

«Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь (скорой помощью – ред.) SAMUR», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, 10 человек ранены легко. Трое доставлены в больницы.

По данным национальной полиции, в настоящее время кинологи с собаками занимаются поисками людей, которые могли остаться под завалами. Сообщается также, что специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX войдут в здание, когда это будет безопасно.

Мощный взрыв произошел в среду, 20 января, в доме в центре Мадрида, недалеко от памятника Ворота Толедо. По предварительным данным, его причиной стала утечка газа.