Мужчина умер после повторного заражения COVID-19 в Германии

Житель Германии скончался после повторного заражения коронавирусом нового типа, сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на министерство здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Это первый в стране случай летального исхода после повторного заражения вирусом, указано в сообщении.

По данным минздрава, 73-летний мужчина переболел COVID-19 в апреле 2020 года, однако в декабре вновь получил положительный результат теста на коронавирус. Пациент скончался 11 января от «пневмонии, вызванной COVID-19, и сепсиса с полиорганной недостаточностью».

Ранее китайские ученые выяснили, что повторные случаи инфицирования коронавирусом связаны с новым вариантом вируса SARS-CoV-2 , который имеет отличную от предыдущего генетическую структуру. По результатам исследования, причиной этого явления является недостаток Т-клеточного ответа на патоген.