Папа Римский выразил соболезнования после взрыва в доме в Мадриде

Папа Римский Франциск выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим в результате мощного взрыва в центре Мадрида в здании, принадлежащем церковному приходу. Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что узнав о происшествии в испанской столице, государственный секретариат Ватикана направил телеграмму, в которой понтифик передал архиепископу Мадрида кардиналу Карлосу Осоро, духовенству и «всем детям этого любимого народа», «близость и любовь в эти трудные моменты».

В епархии также добавили, что глава Католической церкви молится о жертвах и пострадавших, а также их близких.

Ранее сообщалось, что трое человек погибли и 11 пострадали в результате взрыва в Мадриде произошел в доме, где проживают священники, здание принадлежит находящейся рядом католической церкви Вирхен де ла Палома.