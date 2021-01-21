Более 98 млн тестов на коронавирус проведено в России

Более 98 млн тестов на выявление COVID-19 проведено в России за все время пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что за минувшие сутки сделано 410 тыс. тестов.

В настоящее время под медицинским наблюдением остается 634 201 человек.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса. За весь период от инфекции скончались 67 220 пациентов, вылечились 3 027 316 человек.

Ранее сообщалось, что в связи с улучшением ситуации с пандемией в Москве отменили часть ограничений.