Отец Шамсутдинова назвал назначенный сыну срок «завышенным»

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, которого приговорили к 24,5 годам лишения свободы, получил «очень завышенный срок». Об этом «Газете.Ru» рассказал отец осужденного Салим Шамсутдинов после оглашение приговора.

В четверг, 21 января, суд назначил срочнику, расстрелявшему восемь человек в Забайкалье, 24 года и 6 месяцев колонии строгого режима. Также Шамсутдинова обязали выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн руб.

«Я не знаю даже, как относиться. Очень завышенные сроки. Наверное, показательно сделали, чтобы неповадно другим было. Дали зеленый свет дедовщине, что я могу еще сказать», — отреагировал на приговор отец Шамсутдинова.

На вопрос, будет ли сторона защиты обжаловать приговор, он ответил, что не знает.

На вынесении приговора Салим, как он ранее уточнил в беседе с «Газетой.Ru», не присутствовал. У семьи Шамсутдиновых не было денег, чтобы приехать в Читу, где состоялся суд над сыном.

Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края 25 октября 2019 года. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан. Срочник объяснил, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения. Психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов отдавал отчет своим действиям.