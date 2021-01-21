Отец раненного Шамсутдиновым солдата счел приговор «слишком мягким»

Рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, которому назначили 24,5 года лишения свободы, вынесли «слишком мягкий» приговор. Об этом «Газете.Ru» рассказал отец раненого солдата Владислава Шпака Сергей, подчеркнув, что Шамсутдинов заслуживает пожизненного заключения.

В четверг, 21 января, суд назначил срочнику, расстрелявшему восемь человек в Забайкалье, 24 года и 6 месяцев колонии строгого режима. Также Шамсутдинова обязали выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн руб.

«Приговор слишком мягкий. Он заслуживает только пожизненного лишения свободы. Даже эти полгода смягчения давать не нужно было. Ну какое ему снисхождение? Он искалечил двоих и забрал жизни у 8 человек. Он — хладнокровный убийца», — считает Сергей Шпак.

Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края 25 октября 2019 года. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали, в числе которых был Владислав Шпак. После этого рядовой Шамсутдинов попытался сбежать из части и был задержан. Срочник объяснил, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения. Психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов отдавал отчет своим действиям.