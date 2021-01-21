В Госдуму внесли проект, обязывающий СМИ упоминать о запрете террористических организаций

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский в четверг, 21 января, внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Сейчас такие указания необходимо делать только при распространении информации об экстремистских организациях.

Документом парламентариев предлагается запретить СМИ распространять информацию о террористических организациях, в том числе об иностранных и международных, без указания на то, что они уничтожены или их деятельность в Российской Федерации запрещена.

В проекте указано, что за неисполнение соответствующих требований предлагается штрафовать нарушителей в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц - от 4 до 5 тыс. рублей, юридических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей.