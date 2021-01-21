Более 22 тысяч человек стали жертвами преступлений в РФ в 2020 году

В министерстве внутренних дел РФ сообщили, что в прошлом году от преступных посягательств в России погибли 22,7 тыс. человек, еще 35,6 тыс. человек был причинен тяжкий вред здоровью.

Всего в России за год совершили более 2 млн преступлений. Рост числа незаконных деяний был отмечен в 50 субъектах России, а снижение — в 35 регионах страны.



«На сельскую местность приходится 39,8% погибших, на города и поселки городского типа - 67,2% человек, здоровью которых причинен тяжкий вред», — говорится в сообщении.

Также на сайте МВД появилось информация, что число террористических преступлений в России в 2020 году выросло почти на треть.